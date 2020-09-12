عاجل.. وفاة عبد الرازق الشيمى بعد صراع مع المرض

توفي الفنان عبد الرازق الشيمي بمستشفى الهرم بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان عبد الرازق الشيمي ظهر في الكثير من الأعمال الفنية، وكانت غالبية أدواره في هذه الأعمال

صامتة، ودائمًا كان يجسد شخصية البلطجي، ومن أبرز أدواره أيضًا، شخصية واو في مسرحية عفروتو.

ومن أبرز أعمال الشيمي الملقب بفرعون

السينما: زيزينيا، لدواعي أمنية، جحا المصري، الحقيقة والسراب، عباس الأبيض، راجل وست ستات، أزمة سكر، الكيف، الأخ الكبير، بلية ودماغه العالية، حيث قدم العديد من المشاهد مع النجم محمد هنيدي، حينما كان يعمل معه فى نفس الورشة.