سعد لمجرد عن مقتل عدنان بوشوف: الإعدام قليل في حق هذا المجرم

نعى النجم سعد لمجرد، الطفل الشهيد عدنان بوشوف، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر سعد لمجرد صورة الطفل عدنان، وعلق عليها قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمك يا عدنان والله يصبر واليديك .. الاعدام قليل في حق هذا المجرم.

يذكر أن مدينة طنجة فجعت، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بنبأ العثور على جثة الطفل عدنان بوشوف، والذي تابع قصة اختفائه المحيرة ملايين من المواطنين، على مدى 5 أيام متواصلة، امتلأت فيها مواقع التواصل الإجتماعي بصور الطفل مع شخص مشتبه بخطفه، قبل أن يتبين أن الأخير مغتصب وقاتل، وفق التحريات الأولية.

وتعود القصة إلى يوم الإثنين الماضي، حينما

غادر عدنان الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة، منزل العائلة بمنطقة بني مكادة، حيث أرسل لاقتناء علبة دواء من صيدلية الحي.

وفي ذات اليوم، قدمت عائلة عدنان، بلاغا إلى السلطات الأمنية بمنطقة بني مكادة، بشأن اختفاء ابنها، وتجند نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لنشر صوره بكثافة في محاولة للمساعدة على جهود البحث، ومن ناحيتها اجتاحت القضية موقعي فيس بوك وتويتر.

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وبدأت خيوط القضية في التفكك، بعدما تم البحث في تسجيلات كاميرات المراقبة بالحي المذكور، والتي أظهرت إحداها الطفل عدنان وهو يرافق أحد الأشخاص الغرباء، ليبتبن لاحقًا أنه وافد جديد قطن بالحي مؤخرا، حيث تحولت جهود

البحث للتحري حول هوية هذا المرافق، والذي عممت صوره على نطاق واسع، بغية التعرف عليه.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض الطفل القاصر عدنان بوشوف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

ومن ناحيتها أعرب نجوم المغرب عن غضبهم من جريمة هتك عرض الطفل عدنان وقتله، مطالبين بالحكم بالإعدام على الجاني حتى يكون عبرة لمن يفكر في إغتصاب الطفولة البريئة، وسرقة أرواح أطفال لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم كانوا هدفا لذئاب تتنكر في ثياب بشر.