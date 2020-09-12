أحمد عيد ينعي علي رجب بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد عيد، المخرج علي رجب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد عيد صورة لعلي رجب، وعلق عليها ناعيًا: الله يرحمه ويغفرله.

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يذكر أن المخرج علي رجب وُلد في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام

مع عدد من المخرجين، منها فيلم مجانينو للمخرج عصام الشماع عام 1993، وفيلم دانتيلا للمخرجة إيناس الدغيدي.

كما قدم المخرج علي رجب للسينما العديد من الأفلام منها: شجيع السيما، الأجندة الحمراء، صايع بحر، خالتي فرنسا، سيد العاطفي، بلطية العايمة، كركر، ركلام، خميس وجمعة، الوديعة والذئاب.