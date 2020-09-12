فن ومشاهير

أحمد عيد ينعي علي رجب بكلمات مؤثرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعى الفنان أحمد عيد، المخرج علي رجب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ونشر أحمد عيد صورة لعلي رجب، وعلق عليها ناعيًا: الله يرحمه ويغفرله.

Advertisements

 

يذكر أن المخرج علي  رجب وُلد في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام

مع عدد من المخرجين، منها فيلم مجانينو للمخرج عصام الشماع عام 1993، وفيلم دانتيلا للمخرجة إيناس الدغيدي.

 

كما قدم المخرج علي رجب للسينما العديد من الأفلام منها: شجيع السيما، الأجندة الحمراء، صايع بحر، خالتي فرنسا، سيد العاطفي، بلطية العايمة، كركر، ركلام، خميس وجمعة، الوديعة والذئاب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد ينعي علي رجب بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا