كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ممدوح الشناوي لـ"الخليج 365 الفني": أقدم شخصية جديدة ومختلفة في "خيط حرير" وسعدت بالعمل مع مي عزالدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان والمذيع ممدوح الشناوي، عن سعادته الشديدة بالدخول في عالم الفن، حيث أوضح أنها كانت رغبته منذ سنوات طويلة، وإنه سعيد بكل ما قدمه خلال فترة دخوله مجال التمثيل.

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وكشف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الفني"، تفاصيل أعماله الفنية القادمة، حيث قال: "أحضر حاليًا لمسلسل "خيط حرير"، مع الفنانة مى عزالدين، وسعيد جدًا بالتعامل مع مى، فهى شخصية متواضعة وجميلة، وإن شاء الله دوري في المسلسل جديد ومختلف عما قدمته من قبل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

يذكر أن أحدث ظهور لممدوح الشناوي كان في فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.