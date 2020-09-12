تراند اليوم : بالصور.. لقطات مؤثرة لحظة بكاء أمير كرارة في زفاف شقيقته

احتفل الممثل المصري ​امير كرارة وشقيقه الممثل أحمد كرارة مساء أمس، بزفاف شقيقتهما الصغرى نور.

واقتصر حفل الزفاف على وجود الأهالي والأصدقاء المقربين فقط، وظهر أمير في بعض الصور باكيا بسبب تأثره الشديد برؤية شقيقته بفستان الزفاف، لتقوم العروس بمسح دموعه واحتضانه والرقص معه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل “الاختيار” وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف. العمل من تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي.‎

ومن ناحية أخرى، يستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل “نسل الأغراب” مع أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي.