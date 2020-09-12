تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة فرعون السينما ” عبد الرازق الشيمي “

توفي الممثل عبد الرازق الشيمي الشهير بـ”فرعون” بعد مروره بأزمة صحية.

وأعلن محمد الشيمي، شقيق عبدالرازق نبأ الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، كاتبا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم، والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرًا”.

وكان عبد الرازق الشيمي قد تعرض لأزمة صحية في أغسطس، وكان شقيقه أعلن ذلك أيضا كاتبا: “ربنا يقوّمك بالسلامة ويخفف عنك ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويشفيك يا ابن أمي وأبويا ودايمًا سند الأخ لا يعوض.. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ وأنت الشافي شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم اشفِه واشفى المرضى أجمعين”.

يذكر أن عبدالرازق الشيمي من أشهر كومبارسات السينما المصرية وقدم العديد من الأعمال، كان آخرها “الأخ الكبير”، كما شارك في “بلية ودماغه العالية” و”زيزينيا 2″، و”الرجل الآخر” و”يوميات ونيس” و”لن أعيش في جلباب أبي” ومسرحية “عفروتو”.