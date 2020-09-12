تراند اليوم : مع مني الشاذلي .. الإعلان الرسمي عن زواج ياسمين و العوضي

يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل 17 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث العوضي لأول مرة عن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كاشفا كواليس ارتباطهما، وبدايات قصة الحب التي جمعت بينهما. كما طرح عليه الجمهور العديد من الأسئلة حول تفاصيل الزواج والمهر والتعامل مع الاختلافات بين شخصيتيهما في الحقيقة.

يذاع برنامج “معكم” يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قد استقرت على الاستعانة بزوجها الفنان أحمد العوضي ليشاركها بطولة مسلسلها القادم، الذي تحضر له لموسم رمضان 2021.

المسلسل يقوم حاليا على كتابة حلقاته الأولى عمرو محمود ياسين، وسيخرجه مصطفى فكري، وهما نفس فريق عمل آخر مسلسلاتها “ونحب تاني ليه”. ويتمّ حاليا اختيار باقي الأبطال وسيكون من نوع دراما اجتماعية رومانسية.

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وبهذا سيصبح هذا المشروع ثاني لقاء فني يجمع بين ياسمين والعوضي بعد مسلسل “لآخر نفس” والذي شهد بداية قصة الحب بينهما عام 2019.

يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

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