تراند اليوم : وفاه علي رجب.. مخرج خالتي فرنسا و صايع بحر- تفاصيل

توفى المخرج السينمائي علي رجب، مساء اليوم، عن عمر ناهز 56 عاما، في منزل الشاعر أحمد شتا.

قدم علي رجب العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، أبرزها: “شجيع السيما”، و”الأجندة الحمراء”، و”صايع بحر”، و”خالتى فرنسا”، “سيد العاطفى”، و”بلطية العايمة”، و”كركر”، وأيضا أفلام، “ركلام”، و”خميس وجمعة”، و”الوديعة والذئاب”

عمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم “مجانينو” للمخرج “عصام الشماع” عام 1993، وفيلم عام 1993، وفيلم “دانتيلا” للمخرجة “إيناس الدغيدى” و”حسن وعزيزة قضية أمن دولة” للمخرج “أسامة فريد” عام 1999.