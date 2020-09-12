فضل شاكر يطرح جديده "وش الطيب"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أصدر الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "وش الطيب" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

وتقول كلماتها:

لابس وش الطيب وقريب هيبان على اصله وهنعيب اصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه

قال وعاملي مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه

تضحك على مين لا دا كبيره العشرة وليالى كتيره

أنا الوحيد اللى فهمتك وكل تأخيرة فيها خيره

لابس وش الطيب وقريب هيبان على اصله وهنعيب اصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه

قال وعاملي مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه

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ياما جرح وانا اداوى دا انا ناوى ماصدقشى كلامه بقى دا حكاوى

كداب ياما فى الجراب ياحاوى ودا مابيهداش

كام سنه ده بيدحلب مستغلب وميعرفنيش بقى لما اقلب

لو حوالين نفسه هايتشقلب انا لا مابصفاش

تضحك على مين لا دا كبيره العشرة وليالى كتيره

أنا الوحيد اللى فهمتك وكل تأخيرة فيها خيره

لابس وش الطيب وقريب هيبان على اصله وهنعيب اصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه

قال وعاملي مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه

يذكر أن الفنان اللبناني يعيش حالة نشاط فني حيث قام بطرح عدة أغنيات في الأسابيع الماضية عبر قناته على اليوتيوب نذكر منها أغنية صباح الخير يا لبنان التي أطلقها بعد إنفجار بيروت لمواساة جراح البلد المنكوب، وهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع.