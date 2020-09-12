نجم سينمائي هندي يؤكد أنه يتناول بول البقر يومياً

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نيودلهي: كشف نجم بوليوود أكشاي كومار أنه يشرب يومياً بول البقر الذي ينسب عدد متزايد من الهنود له منافع علاجية ضد أمراض عدة بينها كوفيد-19.

ويُعرف الممثل بتأييده الشديد لحزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي الذي ينفق ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أو روث هذه الحيوانات التي يقدّسها الهندوس المتديّنون. ويعزى لهذه المنتجات قدرات مزعومة في مكافحة السكري أو السرطان كما أنها تُستخدم في صنع معجون الأسنان، لكن لم تثبت أي دراسة علمية متكاملة هذه المزايا المفترضة.

وكشف أكشاي كومار البالغ 53 عاما هذه المعلومات خلال حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير غريلز. وخلال البرنامج، يتناول الرجلان الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية.

وقال كومار للممثلة هوما قرشي خلال المحادثة "لم أكن قلقا. أتناول بول البقر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي".

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ويتناول الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة. كما أن أعضاء في حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد أقامت منظمة "أل إنديا هندو ماهاسابها" الهندوسية في منتصف آذار/مارس احتفالا في نيودلهي للترويج لهذه الخلطة كسلاح بوجه كوفيد-19.

وسجلت الهند 4,6 ملايين إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 76 ألف شخص في البلاد.

جا/جك/م ر