شكرا لقرائتكم خبر عن صايع بحر وخالتى فرنسا وكركر.. أهم أعمال المخرج الراحل على رجب والان مع تفاصيل الخبر
عرف المخرج على رجب بصراحته، ففى تصريحات سابقة له قال إنه لا يتنصل من أى عمل أخرجه حتى وإن كان سيئًا، فمن الممكن أن أقدم عملا جيدا على كافة المستويات وفى مرة من المرات أقدم عملا دون المستوى فى النهاية أنا من أخرجت الفيلمين.
فى عام 2000 أخرج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته أحمد آدم، تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008، كما أن له مسلسلا وحيدا وهو "الوديعة والذئاب".
كما ظهر ممثلا فى عدد من الأعمال منها "كشف المستور" و"دانتيلا" و"الرجل الثالث" و"حسن وعزيزة"، ومن أبرز أعماله السينمائية "صايع بحر"، و"كركر"، و"خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"شجيع السيما"، و"سيد العاطفى"، و"ريكلام".
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