شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "وش الطيب" بتوقيع وليد سعد وأيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر، لأغنية جديدة بعنوان "وش الطيب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، بعد طرحه بديت أطيب، أنا اشتقتلك وصباح الخير يا لبنان.

وتقول كلمات الأغنية: "لابس وش الطيب وقريب هيبان على أصله وهنعيب أصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه، قال وعاملى مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمنى ولا هغلب مش همسك فيه، تضحك على مين لا دا كبيره العشرة وليالى كتيره، أنا الوحيد اللى فهمتك وكل تأخيره فيها خيره، ياما جرح وانا اداوى دا انا ناوى ماصدقشى كلامه، بقى دا حكاوى، كداب ياما فى الجراب ياحاوى ودا مابيهداش، كام سنه ده بيدحلب مستغلب وميعرفنيش بقى لما اقلبلو حوالين نفسه هايتشقلب انا لا مابصفاش".

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من ناحية أخرى أطلق فضل مؤخرا أغنيته الجديدة التى حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم فى تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، فى رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين فى الوطن العربي، علما بأن "وحشتونى" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهى باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.