شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشكر World Music Awards بعد احتفالها بتخطى أغنيته 7 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد رمضان عن شكره الشديد لـ World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية، التى احتفلت بتخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.

وكتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مساء اليوم "شكراً الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس علي هذا الكلام الرائع وبهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وأفريقيا لأن كل ذلك بفضلهم بعد ربنا.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان".



محمد رمضان عبر انستجرام

وفي وقت سابق، كتبت الصفحة الرسمية لـ"ميوزك أورد" على فيس بوك: "حقق ملك يوتيوب المصرى محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى مايترى جيمس، بعد أن احتل المركز الأول فى 15 دولة".

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الاحتفال بتخطي أغنية يا حبيبي 7 ملايين مشاهدة

وأضافت الصفحة "النجم المصرى محمد رمضان، الذى حصد أكثر من 3.3 مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب وهو الفنان العربى الأكثر متابعة على القناة، قد تجاوز بالفعل 7 ملايين مشاهدة مع تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى، حيث وصلت مشاهدات الأغنية الجديدة إلى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب فى أول 12 ساعة لطرحها".



أغنية محمد رمضان تتخطي 7 ملايين مشاهدة

وأشارت الصفحة إلى أنه تم تصوير كليب الأغنية بالكامل فى دبى، مع إطلاق هائل على لوحات إعلانات فى مدينة نيويورك وعلى أكبر شاشة فى العالم فى جدة.

ونقلت الصفحة تصريحات النجم محمد رمضان، التى قال فيها: "أنا متحمس حقًا لنقل موسيقانا إلى جماهير جديدة، لقد كانت تجربة التعاون مع جيمس رائعة".