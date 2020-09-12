شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى وطنى مخلص جدع.. صلاح عبد الله ينعى عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم صلاح عبد الله، عزمى مجاهد نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة الطائرة الأسبق الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر صلاح عبد الله، صورة عزمى مجاهد عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "مصرى وطنى مخلص طيب جدع، أسد بقلب طفل وطفل بقلب أسد، نعم يا حبيبى هكذا رأيتك فى المرات القليلة التى فيها التقيتك أسألكم الفاتحة والدعاء للكابتن عزمى مجاهد".



صلاح عبد الله

وتوفي صباح اليوم السبت عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

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عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.