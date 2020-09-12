شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تروج لـ"حظر تجول" بصورة مع أفيش الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة إلهام شاهين إلى فيلم "حظر تجول" الذى تشارك فى بطولته، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها وهى تقف بجوار أفيش الفيلم، معلقة "جظر تجول.. للمخرج أمير رمسيس"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



الهام شاهين عبر انستجرام

من ناحية أخرى، انتهى الموسيقار تامر كروان من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، وتم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم مع أوركسترا براتيسلافا السيمفونى، وتابع عملية التسجيل من خلال الفيديو كونفرنس بسبب الوضع الحالى وعدم القدرة على السفر لدول الاتحاد الأوروبى بسبب فيروس كورونا وتم التسجيل عن بعد.

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"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.