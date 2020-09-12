شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يتصدر مؤشرات البحث بعد ظهوره مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان آسر ياسين مؤشرات البحث جوجل بسبب تواجده فى حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تمت إذاعته على سى بى سى وكان معه أبطال مسلسل "100 وش".

وكشف آسر خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في المسلسل وسبب نجاحه وتقديمه الكوميدى وسبب مشاركته في مسلسل "الاختيار" وأكد : أنا حبيت دورى فى مسلسل الاختيار الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وبحترم تجربتى دى وشايف أن المفروض يكون فى أعمال كثيرة مثلها، وحقيقى لما اتعاملنا مع الناس المختصة من فى كل التفاصيل كانوا فاهمين عاوزين يعملوا إيه وفاهمين إزاى نترجمها بالشكل الدرامى".

وبدأ الفنان آسر ياسين تصوير حكاية "فى أمل"، من مسلسل "نمرة اتنين" والتى تشاركه فى بطولة الحكاية الفنانة أروى جودة، للمخرج هانى خليفة، وتأليف سما عبد الخالق، وتضمنت المشاهد الأولى بحفل عيد ميلاد فى ديكور بمدينة الشيخ زايد.

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ويترقب الجمهور عرض مسلسل "نمرة اتنين"، الذى تم الإعلان عنه الأيام الماضية، فهو عمل درامى جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية فى المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

مسلسل "نمرة اتنين" يعد من الأعمال المختلفة والمميزة فى الدراما ومن النجوم الذين يشاركون فى المسلسل "نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 4 حلقات من العمل، حيث انتهت نيللى كريم من التصوير بشكل نهائى وصورت فى دولة لبنان، للمخرج تامر محسن، كما انتهت الفنانة شيرين رضا من التصوير، وأيضا الفنانة أمينة خليل والفنان ماجد الكدوانى وإياد نصار وعادل كرم، وحتى الأن لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية، ويتبقى 4 حلقات يتماستئناف تصويرهم الفترة المقبلة أبطالهم النجمة منى زكى وعمرو يوسف وأحمد مالك رغم تصوير برومو المسلسل للترويج.