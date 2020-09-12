"كنت طيب".. منة فضالي تنعى المخرج علي رجب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت الفنانة منة فضالي، المخرج الراحل علي رجب، الذي وافته المنية، مساء اليوم السبت.
ونشرت منة، صورة له، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله المخرج علي رجب في ذمة الله .. الله يرحمك.. كنت طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
رحل المخرج علي رجب، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 56 عامًا.
وأعلن خبر الوفاة الفنان فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ المخرج علي رجب في ذمة الله".
علي رجب اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، بينها: "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".
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