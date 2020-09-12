صلاح عبدالله ينعى عزمي مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان صلاح عبد الله، عزمي مجاهد، لاعب كرة الطائرة الأسبق في نادي الزمالك
وعضو مجلس اتحاد الكرة ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الأسبق، الذي رحل بعد صراع طويل مع المرض، اليوم.
ونشر "عبدالله" صورة لـ"مجاهد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"مصري وطني مخلص طيب، جدع، أسد بقلب طفل، وطفل بقلب أسد، نعم يا حبيبي هكذا رأيتك في المرات القليلة التي
فيها التقيتك، اسألكم الفاتحة والدعاء للكابتن عزمي مجاهد".
وأعلن أمير عزمي مجاهد وفاة والده، عبر حسابه الشخصي
بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم السبت، كتب:"أبويا في ذمة الله"
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