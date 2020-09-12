رحيل المخرج علي رجب عن 56 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا قبل قليل، المخرج علي رجب، عن عمر يناهز 56 عامًا.

وأعلن خبر الوفاة الفنان فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ المخرج علي رجب في ذمة الله".

علي رجب اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، بينها: "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".

