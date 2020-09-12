تراند اليوم : محمد رمضان.. مش لازم نكون من الحكومة عشان نخدم بلدنا- شاهد

أكد الفنان محمد رمضان على أهمية تقديم الدعم للدولة من كل المواطنين، وليس فقط الساسة والمسئولين.

كتب رمضان عبر حسابه على Facebook: “لو كل واحد انتماءه لبلده أولاً وبدأ بنفسه في تقديم الخدامات اللي باستطاعته تقديمها لبلده مشاكلنا كلها هتتحل، مش لازم نكون من الحكومة أو سياسيين علشان نقدم اللي نقدر عليه إحنا والحكومة بنخدم بلدنا.. الانتماء للبلد أولاً ثم الانتماء لمصالحنا الشخصية”.

تابع: “ربنا ينصر بلدنا ورئيسنا عبد الفتاح السيسي وينصر شعبها العظيم وينصر وطنا العربي الغالي ويبعد الكراهية والضغينة بين بلادنا العربية الشقيقة”.

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كان محمد رمضان قد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.

وكشف أنه سيبدأ التصوير نهاية أكتوبر المقبل لأنه العمل سيحتاج الكثير من المجهود ليطلع بالشكل الجيد المطلوب.