تراند اليوم : سلاف فواخرجي تستعرض جمالها علي انستجرام – اتفرج

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سلاف فواخرجي علي شاطئ البحر بإطلالة أنيقة بالابيض والاسود وعلقت الفنانة السورية قائلة “صباحكم هنا ودفا ورضا”.

ويُعرض حاليا للنجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو” والذى تجسد فيه شخصية “ميرامار”، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل “شارع شيكاغو”، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

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وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل “خط ساخن” مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.