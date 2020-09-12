تراند اليوم : ان غاب أسمي كفايه جسمي .. إلهام شاهين بتفرح الشباب بصورة – اتفرج

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا ضيقا بألوان مبهجة به عدة الوان مكشوف الصدر وهو ما كشف عن أنوثتها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة .

وعلقت إلهام على الصورة قائلة : “حظر تجول، تأليف وإخراج أمير رمسيس، قريبًا”.

Advertisements

فيلم “حظر تجول” بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.