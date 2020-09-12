فن ومشاهير

تراند اليوم : لاميتا فرنجيه تعلن حملها.. بأحدث جلسة تصوير لها- إتفرج

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أعلنت الفنانة لاميتا فرنجية عن حملها في طفلها الثاني بجلستين تصوير كشفت من خلالها عن بطنها المنتفخ.

ظهرت لاميتا في مجموعة من الصور وهي تنشر الغسيل وترتدي Top قصير يكشف عن بطنها، وعلقت عبر حسابها بتطبيق Insatgram كاتبة: “حب جديد”.

لاميتا فرنجيه تعلن حملها.. بأحدث جلسة تصوير لها- إتفرج

لاميتا فرنجيه تعلن حملها.. بأحدث جلسة تصوير لها- إتفرج

ونشرت بعدها مجموعة أخرى من الصور وهي تحتضن ابنها الأكبر “جستن” وهو يقبل بطنها.

لاميتا فرنجيه تعلن حملها.. بأحدث جلسة تصوير لها- إتفرج

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لاميتا فرنجيه تعلن حملها.. بأحدث جلسة تصوير لها- إتفرج

يذكر أن لاميتا احتفلت بزفافها في نهاية عام 2014 من رجل لبناني، في حفل سري بعيدا عن أعين الإعلام، لتكشف في وقت لاحق عن صور زفافها.

ورُزقت لاميتا فرنجية في شهر أغسطس 2015 بطفلها الأول، الذي أطلقت عليه اسم “جستن”.

واشتهرت لاميتا فرنجية منذ مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان في عام 2005. وكانت أول بطولة سينمائية لها أمام الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”،

وشاركت بعدها في عدد من الأفلام مثل “محترم إلا ربع”، و”365 يوم سعادة”، و”أنا بضيع يا وديع”، وفي مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع النجم محمد هنيدي.

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