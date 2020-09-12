هل جينيفر جارنر حامل في طفل جديد من برادلي كوبر؟

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات المصورين النجمة جينيفر جارنر في لوس أنجلوس أثناء توجهها لأحد الاجتماعات، وذلك بعد تردد شائعة عن حملها.
ونشرت جينيفر فيديو لنفسها في مزرعة عائلتها في أوكلاهوما وردت علي إحدى المعجبات التي سألتها "هل أنت حامل؟".
وردت جينيفر جارنر بأنها في عمر 48 عاما ولديها 3 أطفال وليست حامل ولن يحدث ذلك أبدا.
وكانت مجلة Star، قد نشرت تقريرا تصدر غلافها الجديد يزعم أن الممثلة الأمريكية جينفر جارنر وكوبر كانا أصدقاء لفترة طويلة، ولكنهما تحاولا لحبيبان.
وأوضحت المجلة أن الإعجاب كان دائما موجودا بين الثنائى لكنهما لم يتخذا الخطوة التالية لأنهما كانا دائمًا في علاقات مع أشخاص آخرين.
وأشار التقرير المنشور، إلى أن رحلة الشاطئ التي جمعت جينفر وكوبر ابنته هي طريقة النجمين في إظهار العلاقة أمام الجميع.
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