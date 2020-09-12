أحمد السقا يسترجع ذكرياته مع ابنه بصورة من كواليس "مافيا"

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رنا صلاح الدين - استرجع النجم أحمد السقا، ذكرياته مع نجله "ياسين"، خلال كواليس فيلم "مافيا"، الذي حقق نجاحًا وقتها.
ونشر السقا صورة ظهر من خلالها وهو يحمل ابنه، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" من فيلم مافيا.. ربنا يحرسك ويحفظك".
احمد لسقا
فيلم "مافيا" شارك في بطولته كل من النجم أحمد السقا ومنى زكي وأحمد رزق ومصطفى شعبان وعباس أبو الحسن وتوفيق عبد الحميد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج شريف عرفة، وأنتج عام 2002.
على صعيد آخر يخوض السقا الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل "نسل الأغرب"، رفقة النجم أمير كرارة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المنتظر عرضه على مجموعة قنوات المتحدة في رمضان 2021.
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