كيم كاردشيان تحسم الجدل حول أحد أعضاء جسدها

رنا صلاح الدين - حسمت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، الجدل الدائر منذ سنوات حول عدد أصابع قدمها.
ونفت كاردشيان، في الفيديو المنشور عبر حسابها على "أنستجرام"، بشكل قاطع امتلاكها ستة أصابع في قدمها.
وظهرت كيم كاردشيان في الفيديو المنشور، وهي تعد بنفسها أصابع قدمها.
وقالت كيم إن سبب اعتقاد العديد من الناس امتلاكها إصبعا سادسا هو أن لديها بروزا عظميا في القدم، والموجود بعد أصغر أصابع قدمها.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عائلة كاردشيان، بالتوقف عن تقديم برنامج تليفزيون الواقع الشهير الذي استمر عرضه 14 عاماً.
وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً، وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوماً عالميين، في بداية عام 2021.
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