عبدالرازق الشيمي.. وفاة فرعون السينما المصرية

رحل، السبت، الممثل المصري عبدالرازق الشيمي، بعد مروره بأزمة صحية منذ أيام، حسب ما أعلن شقيقه محمد الشيمي، عبر حسابه على موقع "فيس بوك".



ويعد عبدالرازق الشيمي من أشهر كومبارسات السينما المصرية، ويعرفه الجمهور باسم "فرعون"، نظرا لظهوره في أكثر من عمل بهذا الاسم.

وكتب شقيقه محمد الشميي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما.. والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا، الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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وشيعت الجنازة بعد ظهر، السبت، بمقابر الأسرة، بحضور أفراد أسرته وعائلته.





شارك "عبدالرازق" في العديد من الأعمال الفنية، منها "يوميات ونيس، الرجل الآخر، لدواعي أمنية، كناريا وشركاه، بلية ودماغة العالية، الحقيقة والسراب، عباس الأبيض في اليوم الأسود، سلسال الدم، العقرب، جحا المصري، عصابة بابا وماما، أزمة سكر، أشباح المدينة، الأخ الكبير".