شكرا لقرائتكم شاهد.. احتفال الراحلة رجاء الجداوي بعيدها الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في السادس من شهر سبتمبر تمر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الخامس من يوليو الماضي، إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ودخولها إلى المستشفى العزل لأكثر من 40 يوما.

رجاء الجداوي تحتفل بعيدها الأخير

في العام الماضي، احتفلت الراحلة وسط أصدقائها بهذه المناسبة، إلا أن الأمر هذا العام بات مجرد ذكرى للجميع، في ظل غيابها ووفاتها قبل شهرين من عيد ميلادها.

أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة حرصت على استرجاع ذكريات عيد ميلاد رجاء الجداوي الأخير الذي أقيم العام الماضي وحضره عدد كبير من الزملاء والأصدقاء.

ونشرت مقطع فيديو لم ينشر من قبل لكواليس المكان الذي أقيم به الاحتفال، وذلك عبر الحساب الرسمي للراحلة رجاء الجداوي على "انستغرام"، خاصة أن ابنتها هي من تقوم بنشر بعض الذكريات الخاصة بوالدتها عليه.

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وظهر في الفيديو المكان الذي شهد إقامة الاحتفال، حيث كانت أميرة مختار تشرف على الترتيبات الأخيرة قبل انطلاق الحفل، ووجهت أميرة التهنئة لوالدتها حيث اعتادت دائما أن تناديها قائلة "جوجة".

وردت عليها الفنانة الراحلة قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. كل سنة وانتوا حياتي.. كل سنه وانتوا حواليا.. بحبكم"، فيما أظهرت الصور التي تم نشرها تواجد عدد كبير من الأصدقاء.

حيث تواجدت دلال عبد العزيز وصابرين والإعلامية لميس الحديدي وشهيرة، وكذلك إلهام شاهين، بالإضافة إلى حفيدة الفنانة الراحلة وبعض الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

كما نشر الحساب الرسمي للراحلة بالتزامن مع حلول عيد ميلادها، صورة للمهر الخاص بها والذي قدمه إليها زوجها الراحل الكابتن حسن مختار، الذي توفي قبل 4 سنوات من رحيلها.

وظهر أنه قدم إليها 25 قرشا كمهر للزواج، كما دون رسالة رومانسية إليها على المهر الخاص بها، وهو ما ظلت محتفظة به حتى رحيلها، وحرصت ابنتها على الإعلان عنه للجمهور وعلقت قائلة "أحلى قصص الحب".

رجاء الجداوي وسط أصدقائها