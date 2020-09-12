شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوكا يبدأ تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اتدلع 1991" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم مطرب المهرجانات الشهير أوكا فى تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اتدلع 1991"، على طريقة الفيديو كليب فى أحد الأستوديوهات الشهيرة بالقاهرة، وسوف يقوم بطرحها عقب الانتهاء من عمل المونتاج والمكساج لها على جميع القنوات الفضائية، وعلى قناتة الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينووو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

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جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

وقبلها بأشهر قدمت "مي" أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وابنتهما "فريدة" ، وهى من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.