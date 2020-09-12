شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تكريم سميرة أحمد فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم غدا الأحد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم الفنانة القديرة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" التى يقيمها القصر، ومن المقرر أن يديرها الناقد الفنى طارق الشناوى.

وسيتم تكريم سميرة أحمد عن مجمل أعمالها، وعرض فيلم "امرأة مطلقة" الذى شاركها في بطولته كل من محمود ياسين، نجلاء فتحي، فريد شوقي، وتأليف حسن شاه، ومن إخراج أشرف فهمي.

وتدور قصة فيلم "امرأة مطلقة" حول فتحى "محمود ياسين" الذى يطلق زوجته زينب "سميرة أحمد" من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى "نجلاء فتحى"، على الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب لقسوة ظروفها المادية خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد، مسلسل "ماما في القسم" الذي عُرض عام 2010، بطولة محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطي، إخراج رباب حسين.