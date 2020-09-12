شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وبطرس دانيال يزوران جمال يوسف بعد إعلان إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة لقاء الخميسى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما الفنان جمال يوسف فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم، حيث نشرت لقاء صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع انستجرام من زيارتها إلى جمال يوسف معلقة "الزميل جمال يوسف ربنا يراضيك ويحميك ويشفيك ويحفظك لكل حبايبك وعيلتك"، فيما أهداه بطرس دانيال "أسماء الله الحسنى" خلال زيارته.



صورة نشرتها الفنانة لقاء الخميسي

وفى وقت سابق، قال الفنان جمال يوسف، فى تصريحات صحفية: دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك، مردفا "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، أنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش".



النجمة لقاء الخميسي والأب بطرس دانيال يزوران جمال يوسف

وأضاف "لقيت نفسى بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إنى مكنتش بشرب بقالى 3 شهور"، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أن 11% فقط يتحملون مرضه.

واستطرد: "جسمي بدأ يضعف، وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع"، معلقا "قولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه، ابني قالي أرجوك أنا حاسس إني ضهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق".

وأشار إلى أن صديقه تامر حمزة نشر خبرا حول مرضه، لافتا إلى أنه بدأ شرب المياه لأول مرة حينما تواصل معه الفنان محمد صبحي وتواصل مع طبيبه للتكفل بعلاجه فأخبره أن النقابة تكفلت بكل شىء.

وأكمل "الفنان محمد صبحي يتواصل معي يوميا وأخبر طبيبي أنه يرغب في تحمل نفقات سفري للعلاج إلى الخارج»، مردفا «أنا مش محتاج حاجة، النقيب أشرف زكي ملاك مش إنسان، تكفل بجميع نفقات علاجي ولم يتركني".

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وأشار إلى أن وفاء عامر وسامح الصريطي وهبة توفيق وإيمان شعبان وعمرو عبد الجليل وعدد كبير من الفنانين حرصوا على التواصل معه ودعمه.

وأضاف باكيا «الأول كنت خايف من الموت، ولما قربت من ربنا مبقتش خايف، أنا بس خايف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كتير قبل ما أقابله، أنا بني آدم وأكيد عندي ذنوب.

ووجه يوسف رسالة إلى الجمهور قائلا: «بحبكم أوي ورفعتم من روحي المعنوية ، منحتوني أمل إني أرجع أتكلم تاني».

وأعربت زوجة الفنان عن سعادتها بتحسن حالة جمال يوسف قائلة «إحنا أسرة مترابطة، وقررنا نربي ولادنا على غرار مسلسل ونيس».

وقال أحمد نجل الفنان جمال يوسف «صعب عليا نفسي بعد ما بابا تعب، وقولتله أنا حساس إن ضهرنا اتكسر من غيره».



زيارة الخميسي ودانيا إلى جمال يوسف

وأكد يوسف لابنته سلمى أنه يقاوم المرض من أجل أسرته قائلا: « أنا بقاوم المرض ونفسي أعيش معاكم».

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قوة علاقته بالفنان جمال يوسف. وقال أن «جمال يوسف إنسان طيب ومسالم ومحب للحياة، ومرضه ابتلاء من الله، وإن شاء الله ربنا يشفيه»، مشيرا إلى أنه عدد كبير من الفنانين يحرصون على التواصل معه للاطمئنان على صحة الفنان جمال يوسف.