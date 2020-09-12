شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد سامى فى أحدث ظهور له برفقة أسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له برفقة أسد، معلقا عليها "سيمبا بقى عنده 8 شهو ، يعني ماشاء الله فاضله 4 شهور وياكلني"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



محمد سامي عبر انتسجرام

على صعيد آخر، فوجئ المخرج محمد سامى بشخص مجهول ينتحل شخصيته على الفيس بوك ببعض الصفحات المزورة، ويطلب من البنات الراغبات في دخول عالم الفن صورا عارية، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، فضلا عن مطالبته بأموال من سيدة مصرية تقيم في الكويت، حيث طلب منها مبلغ 50 ألف جنيه، حتى يساعدها في دخول أطفالها عالم التمثيل.



المخرج محمد سامي برفقة الأسد

المخرج محمد سامى قال لـ"الخليج 365"، إنه فوجئ بامرأة مصرية تعيش في الكويت تهاتفه على الواتس آب وتخبره بأنها أرسلت له المبلغ المطلوب، وهو ما استقبله بصدمة كبرى بعدما شرحت له الأمر، موضحا أنه بين الحين والآخر يكتشف وقوع ضحايا للنصاب الذى يستخدم اسمه عبر صفحات مزورة.

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وحذر المخرج محمد سامى كل رواد السوشيال ميديا والجمهور من الوقوع في مصيدة مثل هؤلاء النصابين الذين ينتحلون شخصيته، موضحا أنه يكن كل الحب والتقدير لجمهوره، لذلك يصعب عليه للغاية أن يتم النصب عليهم بهذا الشكل، لافتا إلى أنه مشغول هذه الفترة ليلا ونهارا في مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، للنجمين الكبيرين أحمد السقا وأمير كرارة، وليس لديه وقت للتواصل عبر السوشيال ميديا مع أحد.

وأكد سامى أنه لا يتواصل مع أحد عبر السوشيال ميديا من الأساس إلا في حالات نادرة، ويكون مع الشخصيات التي يعرفها سواء من الزملاء أو الأصدقاء.

وأوضح سامى أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا المجهول الذى ينتحل اسمه منذ سنوات، عندما فعل هذا الأمر من قبل وتم الوصول له، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكرار نفس الأمر من قبل مجهول آخر.