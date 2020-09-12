شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تبحث عن فكرة وقصة تنافس بها فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس الفنانة أمينة خليل فى دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد بعد تقديمها البطولة فى مسلسلها "لية لأ"، الذى عرض الفترة الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية، واتفقت أمينة خليل مع الجهة المنتجة لتقديم عمل فى المارثون الرمضانى وتبحث عن القصة والفكرة الرئيسية التى تقدمها خلال شهر رمضان المقبل.
يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين،ومن إخراج مريم أبوعوف، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريمالخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.
ويعرض للفنانة أمينة خليل حالياً فى السينمات فيلم "توأم روحى"، مع الفنان حسن الرداد وعائشة بن أحمد، والذى حقق 5 ملايين و98 ألف جنيه منذ طرحه فى السينمات، من إخراج عثمان أبو لبن، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، حيث تتزايد إيراداته يومياً فى دور العرض بالتزامن مع احتفال فريق العمل مع الجمهور.
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