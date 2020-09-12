هنا الزاهد لأحمد فهمي: "كل سنة وأنا الزئدة اللي قرفاك في عيشتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد زواجها الأول، الموافق أمس 11 سبتمبر.

ونشرت هنا صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، علقت: "كل سنة وأنا الزئردة اللي قرفاك في عيشتك".

وحرص الفنان أحمد فهمي أن يعلق على الصورة، وكتب: "بحبك"، ووضع بجانبها قلوب حمراء.

وكان الفنان أحمد فهمي نشر صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "فهمي" على الصورة: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، برافو إنك عارفة تروضيني"

واحتفل الثنائي بحفل زفافهما وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وذلك في سبتمبر 2019.

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