بعد شهرين من غرقها.. الكشف عن تقرير تشريح جثة نايا ريفيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت مواقع إخبارية أجنبية، الجمعة 11 سبتمبر، تقرير تشريح جثة الممثلة نايا ريفيرا، التي غرقت في شهر يوليو الماضي، ببحيرة بيرو شمال غرب لوس أنجلوس.

وأشار التقرير إلى أن نايا طلبت المساعدة، وحاولت الاستغاثة علّ صوتها يصل لأحد وينقذها، بعدما شعرت أنها تغرق، إذ نجحت في مساعدة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات في الجلوس بالقارب، لكنها فشلت في إنقاذ نفسها، واختفت في المياه.

وذكر التقرير أن نايا "كانت تعرف كيف تسبح جيداً"، وكان الرجل الذي استأجرت منه القارب، قد صرح أنه عرض منحها سترة نجاة إلا أنها رفضت، ورغم ذلك وضع واحدة على متن القارب.

نايا ريفيرا كانت تعاني من مشاكل سابقة في الدوار، وكانت مصابة بعدوى في الجيوب الأنفية، وأثبت التقارير أنها كانت تتناول أدوية مضادة للقلق، وأخرى للشهية.

كانت السلطات عثرت على طفل نايا في القارب، ونجحت بعد 5 أيام من البحث في العثور على جثتها.