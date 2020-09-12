صور| نجوم الفن ينعون عزمي مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الكابتن عزمي مجاهد، لاعب كرة الطائرة الأسبق في نادي الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الأسبق، الذي رحل بعد صراع طويل مع المرض، اليوم، بينهم:

ندى بسيوني

ونشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لـ"مجاهد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص التعازي في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته".

أحمد فهمي

كتب الفنان أحمد فهمي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، اسكنه الله فسيح جناته".

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نبيل الحلفاوي

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله الكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق.. وكابتن مصر والزمالك في الكرة الطائرة خلال السبعينات".

أشرف زكي

نشر نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي صورة لمجاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "وداعا صديقي الغالي عزمي مجاهد".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لمجاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص التعازي لأسرة الكابتن عزمي مجاهد الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".