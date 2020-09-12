إلهام شاهين تنتظر طرح "حظر تجول" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت إلهام على الصورة: "حظر تجول، تأليف وإخراج أمير رمسيس، قريبًا". فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا. احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بخطوبة شقيقها الفنان أمير شاهين، الخميس الماضي، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.

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