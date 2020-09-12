أحمد السقا ينشر صورة تجمعه بنجله من مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بنجله ياسين، من مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق أحمد السقا على الصورة: "من فيلم مافيا، ربنا يحرسك ويحفظك".

كما حرص ياسين السقا أن يعلق على الصورة بوضع رمز القلب.

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فيلم "مافيا" إنتاج 2002، بطولة الفنان أحمد السقا، منى زكي، مصطفى شعبان، أحمد رزق، عباس أبو الحسن، تأليف مدحت العدل، إخراج شريف عرفة.

يستعد الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة، من إخراج محمد سامي.