دنيا عبدالعزيز تتذكر رحيل والدتها: "خمس شهور وجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تذكرت الفنانة دنيا عبدالعزيز رحيل والدتها بكلمات مؤثرة. ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خمس شهور وجع، الصبر من عندك يا رب". Advertisements في 12 أبريل أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز. وعلقت "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان". وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.

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