معلومات عن عبدالرازق الشيمي.. "بلية ودماغه العالية" أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الممثل عبدالرازق الشيمي، اليوم، 12 سبتمبر، بعد مروره بأزمة صحية.

أعلن الخبر شقيقه محمد الشيمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم".

وأضاف محمد: "العزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان، الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن عبدالرازق الشيمي:

- بدأ الراحل رحلته في مجال التمثيل في منتصف التسعينيات.

- شارك عبدالرازق عام 1998 في مسلسل "نحن لا نزرع الشوك".

- قدم عبدالرازق في مجال التليفزيون ما يقرب من 50 عمًلا.

- شارك عبدالرازق في المسلسل الشهير "يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي.

- عمل مع الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996، "الرجل الآخر" عام 1999.

- في التليفزيون قدم عدة أعمال، منها "شجرة الأحلام"، "زيزينيا"، "ناس من زمن فات"، "جحا المصري"، "كناريا وشركاه"، "الحقيقة والسراب"، "أبيض في أبيض"، غيرها من الأعمال.

- شارك عبدالرازق الشيمي في مسرحية "عفروتو"، عام 1999، مع الفنان محمد هنيدي.

- قدم شخصية "فرعون" في فيلم "بلية ودماغه العالية"، مع الفنان محمد هنيدي، عام 2000.

- شارك في فوازير "خليك جريء" بشخصية "طارق مانشيستر"، عام 2001.

- أخر أعماله مسلسل "الأخ الكبير" 2020، بطولة الفنان محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

