آخر ما كتبه شقيق أشهر "كومبارس" عن مرضه قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 12 سبتمبر، أحد أشهر كومبارسات السينما المصري، عبدالرازق الشيمي، المعروف باسم "فرعون السينما المصرية".

وقبل رحيله بأسبوعين تقريبًا، كتب شقيقه محمد الشيمي عبر فيسبوك، أنه يمر بوعكة صحية، ودعا له بالشفاء: "ربنا يقومك بالسلامة ويخفف عنك ويجعل تعبك فى ميزان حسناتك ويشفيك يا ابن أمي وأبويا، ودايما سند الاخ لا يعوض، اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه واشفي المرضى اجمعين".

محمد أعلن خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم".

وأضاف محمد: "العزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان، الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

عبدالرازق الشيمي هو واحد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، من أشهر أعماله "يوميات ونيس"، "الرجل الآخر"، "لدواعي أمنية"، "كناريا وشركاه"، "الحقيقة والسراب"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "سلسال الدم"، "العقرب"، و"الأخ الكبير".