تراند اليوم : فيديو| ممثل سوري يتهم "خالد النبوي" بالغرور أثناء تصوير "ممالك النار"

اتهم الممثل السوري يزن السيد، الممثل المصري خالد النبوي بـ "الغرور" خلال تصوير مسلسل "ممالك النار"، حتى إنه كان لا يحيي زملاءه المشاركين في العمل، وكان يتعامل معهم بتعال شديد.أضاف يزن خلال مقابلة مع الإعلامي هشام حداد لبرنامج "راحت علينا"، أن النبوي لم يكن متعاونًا في مسلسل "ممالك النار"، ويتعامل بفوقية مع زملائه.

وروى قائلاً: "كان يدخل إلى موقع التصوير ولا يلقي التحية على أحد بحجة أنّه متقمّص للدور، ولا يريد أن يخرج من الشخصية".

وأوضح أنّه كان هناك مشهد يجمعهما وكان جاهزًا ومرتديًا الملابس الخاصة بالشخصية، وانتظر النبوي ساعة ولم يحضر، وعندما حضر لم يكن قد استعد، ولم يرتدِ الملابس الخاصة له، فقام بخلع ملابسه وجعله ينتظره كما فعل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اتهم بطل "ممالك النار" بالتدخل في الحوار الخاص به في المشاهد التي تجمعهما، وحذف منه فذهب إليه.

وأشار إلى أنه حذره أنه سيحصل خلاف إذا استمر بالتدخل في حواراته، لافتًا إلى أنه يكن الحب والاحترام للنبوي بالرغم من "نفسيته السيئة".

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وأكد أن نجوم سوريا لا يتصرفون مثله، مبينًتا أن النجومية يعرّف عنها بالأخلاق والنفسية، و"ليست مد القدم للمسؤول عن الملابس ليساعدني في ارتداء حذائي"، وفق تعبيره.

وشن النجم السوري هجومًا لاذعًا على الفنانين المصريينن، قائلاً في رده على سؤال من الأفضل نجوم مصر أم سوريا؟ "أخلاقنا أفضل منهم بكثير.. نجوم سوريا لا يتعاملون بفوقية كما يفعل نجوم مصر.. نجوم سوريا ولبنان يشبهون بعضهم البعض بأخلاقهم".

ويدور مسلسل "ممالك النار" الذي عرضته قنوات "إم بي سي" حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، وسقوط دولة المماليك على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.

وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

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