عامر التوني والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التوني فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس المقبل 24 من سبتمبر، على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر ان يقدم عامر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الإناشيد التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.
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