يحل النجم أحمد حلمي ضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء عبر شبكة قنوات DMC.
ومن المقرر أن يتحدث "حلمي" خلال الحلقة عن طفولته، وويكشف عن قصة حبه بزوجته النجمة منى زكي، كما يتحدث أيضًا
ويذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس يذاع يومي الأثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.