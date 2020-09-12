أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

يحل النجم أحمد حلمي ضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء عبر شبكة قنوات DMC.

ومن المقرر أن يتحدث "حلمي" خلال الحلقة عن طفولته، وويكشف عن قصة حبه بزوجته النجمة منى زكي، كما يتحدث أيضًا

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عن علاقته بأبنائه، ويكشف عن كواليس أعماله والجديد لديه.

ويذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس يذاع يومي الأثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.