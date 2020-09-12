بالصور.. بكاء أمير كرارة في حفل زفاف شقيقته

نشر الفنان أمير كرارة مجموعة صور من زفاف شقيقته نور، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر كرارة خلال الصور يحتضن شقيقته ويبكي أثناء رقصه معها، واقتصر الحفل علي أسرة العروسين فقط، والفنان أحمد صلاح حسني وبعض الأصدقاء المقربين. معها، واقتصر الحفل علي أسرة العروسين فقط، والفنان أحمد صلاح حسني وبعض الأصدقاء المقربين. Advertisements ويذكر أن أخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الإختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. "الإختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. ويذكر أنه يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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