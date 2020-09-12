بعدما ايقظه لتهنئته… كلوب يعتذر من فيرغسون

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما أيقظه من النوم في ساعات الصباح الأولى، اعلن المدرب الألماني لـ ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب انه اعتذر من مدرب مانشستر يونايتد السابق “السير” أليكس فيرغسون، بحسب (أ ف ب).

وكان مدرب “الشياطين الحمر” السابق بعث برسالة تهنئة إلى كلوب عقب فوز فريقه بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فترة عجاف استمرت 30 عاماً، وذلك إثر خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في حزيران (يونيو) الماضي، مما ساهم في تتويج ليفربول.

قرر كلوب أن يرد التحية إلى فيرغسون بعد إنتهاء الإحتفالات بالفوز بالدوري، وكانت حينها الساعة تشير إلى الساعة 3,30 فجراً.

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ولم يتوقع كلوب أن يكون الهاتف بالقرب من المدرب البالغ 78 عاماً، عندما بعث بالرسالة، ما دفع فيرغسون للتصريح لاحقاً أن كلوب أيقظه من النوم عن طريق الخطأ.

شرح مدرب الـ “ريدز” ما حصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تمهيداً لمباراة فريقه المرتقبة السبت أمام ليدز يونايتد العائد إلى دوري الأضواء قائلاً: “المشكلة أني قدمت متأخراً إلى غرفتي في تلك الليلة ولم يكن بإمكاني أن أنام فوراً، لذا قمت بتفحص الرسائل التي وصلتني وواحدة منها كانت من أليكس فيرغسون”.

وتابع: “أعتقد أني جاوبت بطريقة مهذبة جداً. كانت الساعة تشير إلى نحو 3,30 او 4 فجرا ولم أكن أتوقع أن يكون هاتفه بجانب سريره. لم أكن أريد إيقاظه. في حال حصل ذلك، إذاً عذراً أليكس!”.

وأضاف: “مذاك لم نتواصل مع بعضنا البعض. ما زال المدرب السابق لمانشستر يونايتد ولا أعتقد أنه يريد التحدث معي كثيراً عن نجاح ليفربول”، وختم قائلاً: “هو يحترم ذلك، ولكن ليس المفضل لديه ليشاهده على محطة تلفزيون”.