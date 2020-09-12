بالفيديو: ملكة جمال تطعن “بجنون” بائعة في متجر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 3:42 مساءً

في حادثة شكلت صدمة للرأي العام، أقدمت ملكة الجمال الروسية السابقة والتي تبلغ 32 عاما على طعن سيدة في متجر بالسكين، لشدة كرهها للنساء، وعقب الحادثة اعتقلت الشرطة المدعوة نتاليا التي بحسب والدتها أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع العربية أن نتاليا والتي فازت بمسابقة ملكة جمال تم تنظيمها قبل 15 سنة، وهي Ulyanovsk المعروفة كعاصمة لكيان فدرالي روسي يحمل الاسم نفسه، وبعيد 700 كيلومتر عن موسكو، وما إن دخلت إلى المتجر حتى توجهت إلى قسم الخضار والفاكهة، وهي تصرخ “أنا أكره النساء” حيث توجهت ‘الى أول سيدة رأتها حيث قامت بسحبها وشدت شعرها وسحبت سكين من ملابسها وانهالت عليها بالطعن، وفق ما نراها في فيديو صوّرت لقطاته كاميرا للمراقبة الداخلية.

ملكة الجمال نتاليا Advertisements

وتعتبر نتاليا من الشخصيات المعروفة في الكيان الفيدرالي، لذلك شكل تصرفها صدمة لدى الناس، وتمكنت ملكة الجمال السابقة من السيطرة على العاملة البالغة 36 سنة، وراحت تسحبها من مكانها، وتنهال طعنا عليها، من دون أي دافع أو سبب، وهو ما حيّر العاملين في أجهزة إنفاذ القانون .

وتزوجت نتاليا بعد فوزها بالمسابقة من رجل أعمال محلي اسمه Vadim Dolganovsky ومعروف أيضا كسياسي شهير، لكن الزواج الذي لم يثمر عن أطفال، انتهى بعد 6 سنوات بالطلاق. مع ذلك، تزوجت من آخر فيما بعد، وواصلت العمل في متجر يملكه زوجها السابق بعد الانفصال.

ملكة الجمال السابقة

إلا أن حالة ناتاليا النفسانية تغيرت لسبب غير معروف، إلى درجة قالت مرة لوالدتها: “أشعر أن بعض الشياطين استلبستني” وهو ما ذكرته الأم Elena Pimenova لقناة NTV التلفزيونية الروسية، حين تحدثت قبل يومين عن ابنتها بعد اعتقالها بسبب هجمتها على العاملة التي أصابتها 7 طعنات في الرأس والوجه والرقبة واليدين والعمود الفقري، ولولا هرع موظف وزبون إلى مكان الحادث، لما خرجت المطعونة سالمة من السكين إلى العناية المركزة في مستشفى لا زالوا يعالجونها فيه.