بعد شفائه من كورونا.. استئناف تصوير فيلم "إلفيس بريسلى" لتوم هانكس

رنا صلاح الدين - كشف المخرج باز لورمان عن استكمال العمل على فيلمه الجديد إلفيس بريسلى، بطولة النجم الشهير توم هانكس.

وكان قد توقف تصوير الفيلم بسبب إصابة هانكس بفيروس كورونا، خلال شهر مارس الماضي.

ومن المقرر، أن يبدأ التصوير يوم الـ 23 من سبتمبر، وكان قد أعلن المنتج والمخرج الأسترالى، باز لورمان، تأجيل إنتاج فيلم "Elvis" إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد لورمان، فى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أن العودة ستكون فى المكان نفسه الذى توقف فيه التصوير، وهو شاطئ جولد الأسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

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ويتناول الفيلم الذى السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى إلفيس بريسلي، الذي يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية.

وفي المقابل، يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي.

ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.