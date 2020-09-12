صور| سيارة حفل زفاف حمو بيكا حديث السوشيال ميديا.. والسعر يثير ضجة

رنا صلاح الدين - احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بمسقط رأسه بالإسكندرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، الفخمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث أوضح بعضهم أن السيارة من نوع " رانج روفر"، وحرص على تزينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".

وترددت الأقاويل أن بيكا أهدى زوجته هذه السيارة والذي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.

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وحضر حفل الزفاف أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.

سيارة حمو بيكا

سيارة حمو بيكا