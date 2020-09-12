- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بمسقط رأسه بالإسكندرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، الفخمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث أوضح بعضهم أن السيارة من نوع " رانج روفر"، وحرص على تزينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".
وترددت الأقاويل أن بيكا أهدى زوجته هذه السيارة والذي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.
وحضر حفل الزفاف أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.
سيارة حمو بيكا
سيارة حمو بيكا
كانت هذه تفاصيل خبر صور| سيارة حفل زفاف حمو بيكا حديث السوشيال ميديا.. والسعر يثير ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.