نيللي كريم تكشف أصعب مشاهد مسلسل بـ"100 وش"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس أصعب مشاهد قدمتها في مسلسل بـ"100 وش"، الذي عرض الماراثون الرمضاني الماضي رفقة النجم آسر ياسين.

وقالت نيللي، عندما حلت ضيفة هي وفريق عمل المسلسل على الإعلامية منى لشاذلي في برنامجها "معكم":"أنا حبيت كل الشخصيات اللى عملتها في المسلسل، ولكن أصعب شخصية كانت الست الكبيرة في السن عشان كان ماسك كامل غير لما يتركب مناخير بس، فكان صعب من ناحية المكياج".

وأضافت:"بس كاملة أبو ذكرى شافتنى ست كبيرة كيوت أوى، أنا الشخصية اللى حبتها أوى كانت الست الخليجية".

وتابعت حديثه قائلة:"الحمد لله إن كل حاجة عدت تمام لأن كنا بنصور وقت كورونا ونازلين من البيت وراجعين تانى ومش عارفين هيحصلنا إيه، خاصة أن في مشاهد كان لازم نبقى جنب بعض ولو واحد جاله كورونا يبقى خلاص الدنيا باظت بس الحمد لله كل حاجة عدت بسلام".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.